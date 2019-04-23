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Чистая прибыль "Нафтогаза" за 2018 год сократилась почти в три раза

Чистая прибыль "Нафтогаза" за 2018 год сократилась почти в три раза
23:45 Вт, 23 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза.

НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году сократил чистую прибыль в 2,8 раза (на 24 млрд 531,525 млн грн) по сравнению 2017 годом – до 13 млрд 613,258 млн грн, сообщается в обнародованном во вторник консолидированном отчете группы.

По данным пресс-службы НАК, сокращение размера чистой прибыли произошло вследствие того, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были отображены позитивные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн. В отчетности за 2018 год, в свою очередь, был учтен признанный "Нафтогазом" НДС на компенсацию согласно решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн. На сокращение прибыли еще на 10,1 млрд грн повлияло также обеспечение по судебным искам. Большую часть этой суммы (9,6 млрд грн) составило обеспечение по судебному делу с АО "Укртрансгаз" по покрытию разбалансов в ГТС.

Согласно аудированному Deloitte документу, чистый доход от реализации за 2018 год возрос на 9,1% (на 17 млрд 10,689 млн грн) – до 204 млрд 938,122 млн грн, валовая прибыль – на 11,5% (на 4 млрд 749,684 млн грн), до 46 млрд 37,553 млн грн.

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Доход был получен: от транзита природного газа (72 млрд 347,411 млн грн); продажи газопоставляющим предприятиям для нужд населения (56 млрд 245,072 млн грн); поставки тепловикам для населения (25 млрд 985,714 млн грн); поставки другим потребителям в рамках спецобязательств (16 млрд 318,633 млн грн); поставки другим потребителям вне спецобязательств (33 млрд 536,658 млн грн); другое (504,634 млн грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Нафтогаз, Укртрансгаз, Отчет, Доход.
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