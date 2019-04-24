В Нафтогазе заявили, что компания резко сократила прибыль

Новости Бизнеса: По результатам деятельности в 2018 году НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривен.

Финансовые результаты подтверждены аудитором "Делойт энд Туш ЮСК", сообщает пресс-служба НАК.

Как отмечается, "Нафтогаз" остается прибыльным третий год подряд, хотя в 2018 году чистая прибыль компании уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 годом.

"Сокращение размера чистой прибыли по сравнению с прошлым годом произошло в результате того, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были отражены положительные результаты решений Стокгольмского Арбитража в размере 12,6 млрд гривен", - объясняют в компании.

"В отчетности за 2018 год, в свою очередь, был учтен признанный "Нафтогазом" НДС на компенсацию по решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сокращение прибыли "Нафтогаза" на 10,1 млрд гривен повлияло обеспечение по судебным искам. Большую часть этой суммы, а именно 9,6 млрд гривен составило обеспечение по делу с АО "Укртрансгаз" по покрытию разбаланса в ГТС, объясняют в НАК.

При этом Нафтогаз получил прибыль от продажи и поставки природного газа в размере 5,1 млрд гривен.

"В том числе получен убыток от реализации газа потребителям ПСО в размере 2,9 млрд гривен и прибыль через реализациию газа для других потребителей по нерегулируемым ценам - почти 8,0 млрд гривен, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году" , - подытожили в пресс-службе.