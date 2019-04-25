Акции Microsoft резко подорожали, капитализация компании перевалила за $1 трлн

Новости Бизнеса: Капитализация Microsoft впервые в истории превысила $1 трлн.

Акции Microsoft Corp., крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн.

К 17:05 МСК цена бумаг Microsoft поднимается на 4,1%, до $130,08 за акцию. Для того, чтобы рыночная стоимость компании была выше $1 трлн, акции должны быть дороже $130,5. В начале торгов котировки достигали $131,37.

Ранее отметка в $1 трлн покорялась только одной публичной компанией в США - Apple Inc. Amazon удавалось превысить этот уровень на несколько минут в ходе сессии в прошлом сентябре, но не на закрытие торгов.

Рост котировок Microsoft обусловлен сильной квартальной отчетностью. Как сообщалось ранее, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта, увеличилась на 19%, до $8,8 млрд. Прибыль в расчете на акцию составила $1,14 против $0,95 годом ранее. Квартальная выручка Microsoft повысилась на 14%, до $30,6 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Microsoft на уровне $1 на акцию при выручке на уровне $29,88 млрд.