Прокачка чистой нефти по трубопроводу "Дружба" так и не началась

Новости Бизнеса: Пресс-служба "Белнефтехим" заявила, что прокачка чистой нефти с пункта РФ по нефтепроводу "Дружба" не началась, хотя были приняты все меры для этого.

Прокачка чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не началась. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим".

"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась" - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы концерна, специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" (южная и северная ветка "Дружбы" - прим. ред ) приняли все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча, однако прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась. НПЗ, как и ранее, работают на сниженной производственной загрузке.

В пресс-службе также сообщили, что "сегодня в Москве на базе Минэнерго России продолжатся переговоры с участием российских нефтяных компаний".

Первые сообщения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим". Он сообщал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

26 апреля в Минске завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" относительно возобновления работы нефтепровода. Представители РФ обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года.