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Компания Безоса провела успешный старт частной ракеты New Shepard

Компания Безоса провела успешный старт частной ракеты New Shepard
18:11 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Американская ракета New Shepard отправилась в суборбитальный полет.

В США произведен успешный старт многоразовой частной ракеты New Shepard, сообщила компания-разработчик Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Запуск 18-метровой ракеты, предназначенной в перспективе для коммерческих полетов туристов на высоту около 100 км, был осуществлен со стартовой площадки в западном Техасе.

Это уже 11-й испытательный запуск ракеты. На ее борту находится аппаратура и материалы для проведения 38 научных исследований, в том числе девяти - в интересах NASA. В частности, будет протестирована технология 3D-печати, которая позволит впервые создавать металлические детали в космосе, проведены биомедицинские исследования, а также испытана центрифуга для моделирования лунной и марсианской гравитации.

Система New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Герметичная капсула предназначена для шести человек, она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона ракетой-носителем длительностью 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров, условно принимаемой в качестве границы между атмосферой и космосом. При этом пассажиры капсулы, полет которой длиться в общей сложности 10 минут, могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты

Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт.

Компания Blue Origin планирует, что до конца года ракета New Shepard совершит первый полет с человеком на борту.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $200-300 тыс.

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Ракета, Джефф Безос, Blue Origin, New Shepard.
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