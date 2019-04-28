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В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
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В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты

В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости науки: 25 апреля в городе Бриггс (штат Техас, США) состоялся успешный наземный тест двигателя второй ступени украинско-американской ракеты Alpha.

В компании сообщают, что огневой тест длился ровно 5 минут и был осуществлен на вертикальной тестовой площадке. Длина теста демонстрирует отличные характеристики интегрированной системы (полетная авионика, структуры и системы реактивной тяги) в течение всей запланированной продолжительности миссии этого компонента. Об этом говорится в официальном сообщении Firefly Aerospace.

"Вчера Firefly успешно прошли важный этап в тестировании второй ступени ракеты Alpha на пути к цели осуществить ее первый запуск в 2019 году", - говорится в сообщении.

"Ступень была оснащена инструментами для сбора данных по механической вибрации, которой будут подвергаться элементы авионики, компоненты жидкостной системы во время полета. Предварительные результаты анализа данных свидетельствуют о том, что тестируемые компоненты соответствуют аналитическим моделям и не достигли предельных показателей чувствительности", - сообщают в Firefly.

Специалисты компании добавляют, что все системы во время испытания вели себя в пределах номинальных параметров, а проверка систем ступени после завершения теста не показала их наглядных незапланированных повреждений.

Как сообщалось, первый запуск ракеты Alpha запланирован на 16 декабря 2019 года из военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния (США).

Firefly Aerospace - частное аэрокосмическое предприятие с офисами в г. Остин (штат Техас, США) и г. Днипро. Производство ракеты расположено в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днипре разрабатывают часть оборудования.

В 2017 году компанию Firefly Aerospace Тома Маркьюзика, переживающую финансовые трудности, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель ассоциации Ноосфера и EOS Data Analytics. С тех пор работа над разработкой "Альфы" возобновилась.

Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС

Компания планирует с 2021 года запускать две таких ракеты в месяц. В планах также разработка тяжелой ракеты "Бета", которая, вероятно, будет состоять из трех скомпонованных вместе ракет "Альфа".

Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

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США, Техас, Ракета, ALPHA, Бриггс.
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