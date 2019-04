Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС

Успешный запуск ракеты-носителя "Антарес", первую ступень которой разработало украинское ГП "КБ "Южное", проведен 17 апреля в 23:46 по киевскому времени (16:46 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния , США).

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "КБ "Южное".

"Ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA, - провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, а также два научно-исследовательских спутника формата кубсат - CAPSat и HARP. Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля ", - говорится в сообщении.

Remote camera views are now posted of the @northropgrumman #Antares rocket, with #Cygnus resupply spacecraft onboard, launched from Pad-0A @NASA_Wallops. Today was the company's 11th resupply mission to @Space_Station. See more https://t.co/0F02CyByix pic.twitter.com/2CQUKQDEsx

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) 18 апреля 2019 г.