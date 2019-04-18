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Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС

Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости технологии: С космодрома Wallops в штате Вирджиния в среду, 17 апреля, в 23:46 по Киеву стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который должен доставить груз на МКС.

Успешный запуск ракеты-носителя "Антарес", первую ступень которой разработало украинское ГП "КБ "Южное", проведен 17 апреля в 23:46 по киевскому времени (16:46 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния , США).

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "КБ "Южное".

"Ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA, - провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, а также два научно-исследовательских спутника формата кубсат - CAPSat и HARP. Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что главным разработчиком РН "Антарес" является американская корпорация Northrop Grumman. Космический корабль Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee назван в честь американского астронавта Роджера Брюса Чаффи.

Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало ГП "КБ" Южное ", а изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями" Хартрон-АРКОС"(Харьков),"Киевприбор "(Киев),"Хартрон-ЮКОМ"(Запорожье) , "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

Подготовка PH "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное".

Как отмечается, в этой миссии "Антарес" впервые применена технология поздней загрузки. Ранее корабль загружали примерно за четверо суток до старта. С помощью новой технологии это время удалось сократить до 24 часов.

В общем с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 10 раз, 9 из них - успешно.

NASA запустит к МКС грузовой корабль Cygnus

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для PH по заказу Национального космического агентства США.

На предприятии считают, что проект "Антарес" является удачным примером кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, успешной деятельности на мировом космическом рынке.

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НАСА, МКС, КБ "Южное", Antares, Ракета Antares, Cygnus.
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