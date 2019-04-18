Стало известно, когда состоится запуск ракеты Antares 230 с космическим кораблем Cygnus

Новости технологии: Первый запуск ракеты осуществили в апреле 2013 года.

Сегодня, в 23:46 (мск) должен состояться запуск ракеты-носителя Antares, которая доставит в космос грузовой космический корабль Cygnus. Он отправится к МКС.

Старт произведут с Пускового комплекса 0 A Космодрома Уоллопс (США, Вирджиния).

CRS NG-11 является одиннадцатой миссией грузового космического корабля снабжения Cygnus к Международной космической станции в рамках договоренности с NASA. "Грузовик" построила американская компания Northrop Grumman — один из крупнейших аэрокосмических гигантов США.

Общая масса груза, который намерены доставить на орбитальную станцию, составляет почти 3,5 тонны. Корабль привезет провизию и вещи для экипажа, научные материалы, а также компьютеры и детали для МКС.

Ракета Antares — одноразовый носитель, разработанный компанией Orbital Sciences Corporation.