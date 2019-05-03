Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Укроборонпрому необходимы еще $100 миллионов из бюджета

Укроборонпрому необходимы еще $100 миллионов из бюджета
14:27 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Госконцерн Укроборонпром просит из бюджета 2,8 миллиарда гривен (более 100 миллионов долларов) на поддержку предприятий оборонного комплекса.

Государственный концерн "Укроборонпром" разделил 2,8 миллиарда гривень (по курсу НБУ на 1 января это чуть больше 100 миллионов долларов), заложенных в бюджете на 2019 год на поддержку концерна, между собственными заводами.

Об этом говорится в проекте плана использования бюджетных денег на 2019 год, который концерн предложил правительству. Документ обнародовал проект "Марлин".

Преимущественно деньги предложены на поддержку авиационной отрасли.

Большую половину средств – 1,42 млрд гривень – предусмотрено для Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко, которое специализируется на газотурбинных двигателях для авиации.

800 млн грн – для флагмана самолетостроения ГП "Антонов".

370 млн грн – для Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

Значительная сумма зарезервирована для Николаевского судостроительного завода – 74,15 млн гривень.

Характерно, что в списке на получение бюджетных средств есть ряд предприятий, которые "Укроборонпром" предложил на продажу, как такие, что уже обветшали и не производят товаров или не предоставляют услуги для оборонно-промышленного комплекса. Однако они были выставлены на продажу. В частности речь идет о:

Киевский государственный завод "Буревестник" – 7,2 млн грн;

Специальное конструкторское бюро "Молния" – 6 млн грн;

Змиевской ремонтный энергомеханический завод - 5 млн грн;

Научно-исследовательский институт "Буран" – 4,8 млн грн;

Центральное конструкторское бюро "Изумруд" – 4 млн грн;

Украинский радиотехнический институт – 3 млн грн;

Специальное конструкторское бюро "Спектр" – 2, 7 млн грн;

Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт – 800 тыс. грн;

Конструкторское бюро лазерной техники – 50 тыс. грн.

Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард

Таким образом в концерне хотят перенаправить средства из бюджета на те предприятия, которые уже не несут пользы для армии, и которые государство не продает.

Также в списке на получение бюджетных средств есть предприятия, менеджмент которых фигурирует в громких коррупционных скандалах. Это ПАО "Завод" Маяк ", производитель минометов" Молот "на который заложили 18 млн грн. Хотя проект "Марлин" ранее сообщал, что цеха производителя "Маяка" заняла частная фирма из-за многомиллионных долгов.

Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" получит 1,7 млн гривень.

О схемах в бюро подробно читайте в статье Глеба Каневского: "Артиллерия, откат!", или Как разворовывали производителя пушек".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Оборона, Бюджет, Кабмин, Оружие, Укроборонпром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь