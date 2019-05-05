Запорожский автомобилестроительный завод выставил имущество на аукцион

Новости Бизнеса: Крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины выставило имущество на продажу.

Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.

Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи, сообщает delo.ua.

"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (код ЕГРПОУ 25480917), который выставляется для продажи на аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,22 тысячи квадратных метров, оборудования и приспособлений. Стоимость — 419,36 млн грн в том числе с НДС", — говорится в сообщении.

Указано, что среди имущества, которое выставляется на аукцион: машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также административно-бытовой корпус.

Известно, что 11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода". Срок санации — 6 месяцев.

План санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным, платить налоги в местный и государственный бюджеты. Также речь шла о выводе ЗАЗа из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальном сохранении инфраструктуры производственных мощностей и восстановлении производства автомобилей.

Справка. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.