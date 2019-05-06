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НАБУ завершило расследование дела о хищении 93 млн грн "Укрзализныци"

НАБУ завершило расследование дела о хищении 93 млн грн "Укрзализныци"
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладение 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование по факту завладения 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"3 мая 2019 года восьми подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о: председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции, помощника народного депутата Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);

первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

учредителе - директоре фиктивной компании-победителя торгов (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

директоре компании-посредника (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст.191 УК Украины);

трех сотрудниках Филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Украинская железная дорога" (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

экс-первом заместителе руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", помощнике народного депутата Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 - марта 2017 года организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы начали в июне 2017 года по собственным наработками.

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В январе 2019 года семи лицам сообщили о подозрении. Впоследствии, в феврале, задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику коррупционной схемы - бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В то же время детективы считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе народные депутаты. Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается. В отношении одного из народных депутатов, который, по данным следствия, является организатором коррупционной схемы, подготовлен и направлен в органы прокуратуры проект представления на снятие неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности.

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Укрзализныця, НАБУ, Расследование, ПАО "Укрзализныця".
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