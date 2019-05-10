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Мировые трейдеры не могут избавиться от загрязненной российской нефти

Мировые трейдеры не могут избавиться от загрязненной российской нефти
01:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Большинство мировых потребителей отказались принимать загрязненную нефть.

Международные торговые компании Vitol, Glencore и Trafigura не могут избавиться от загрязненной российской нефти, поскольку конечные потребители отказываются ее принимать, опасаясь за сохранность своего оборудования.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на данные Reuters и трейдеров и терминала Refinitiv Eikon.

Как минимум десять танкеров с суммарным объемом около 1 млн тонн нефти Urals находятся в разных точках Европы в поисках новых покупателей после того, как традиционные потребители - Eni, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, PKN и Repsol - отказались принимать загрязненную нефть.

Издание приводит комментарий представителя одного из крупнейших покупателей российской нефти, который напомнил, что правительство РФ обещало, что проблему быстро решат, "но ничего до сих пор не произошло". Он назвал это "катастрофой и большим ударом по имиджу России как надежного поставщика".

В Минэнергетики РФ обещали, что чистая нефть достигнет порта Усть-Луги 8 мая, напоминает издание. Но пять источников сообщили Reuters, что уровень содержания органического хлора в Усть-Луге остается высоким - около 60-75 ppm при норме 10-15 ppm.

Напоминаем, 22 апреля, на белорусском "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе" произошла поломка из-за некачественной российской нефти с повышенным содержанием хлоридов.

В тот же день белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, а впоследствии Беларусь полностью остановила транзит российской нефти. 25 апреля Польша остановила транзит некачественной российской нефти по участку нефтепровода "Дружба" из-за риска возникновения серьезной промышленной аварии. 26 апреля аналогичное решение приняла Украина.

Российская нефть начала поступать с "Мозыря" в "Дружбу"

27 апреля советник президента российской компании "Транснефть" Игорь Демин заявил о том, что нефть якобы "была загрязнена умышленно", российские правоохранители открыли уголовное производство. 7 мая министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу об умышленном загрязнения нефти задержаны четыре человека. Впрочем, он не объяснил, как можно "влить" в трубопровод большое количество хлоридов.

6 мая "Укртранснафта" сообщила, что в систему нефтепроводов «Дружба» в направлении Украины начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме.

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Россия, Нефть, РФ, Трейдеры, "Чистая" нефть.
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