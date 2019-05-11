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"Укрсадвинпром" просит расширить перечень винодельческих областей

"Укрсадвинпром" просит расширить перечень винодельческих областей
00:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрсадвинпром" просит адаптировать программу господдержки садоводства под ягодные предприятия.

ОО "Укрсадвинпром" просит Министерство аграрной политики и продовольствия Украины адаптировать программу государственной поддержки садоводства под ягодные предприятия, а также расширить перечень винодельческих областей.

Об этом участники "Укрсадвинпрома" сообщили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Рынки ОАЭ и Сингапура воспринимают ягоду только в малой упаковке – 125 г. Вручную подготовить большие объемы ягоды по 125 г невозможно. Поэтому нужны линии оптической сортировки и упаковки голубики. И было бы хорошо, чтобы ягодники могли претендовать на компенсации за покупку сортировочных линий (как и яблочные предприятия – ИФ)", – сказал гендиректор предприятия "Украинская ягода" Тарас Баштаник.

По его словам, ягодные предприятия также нуждаются в камерах с регулируемой газовой средой (РГС), которые позволяют хранить ягоду без потери качества до 45 дней. Так производители смогут продавать ягоду после сезона уборки, когда цена будет выгоднее. Сейчас объемы холодильников с РГС, которые предусмотрены программой господдержки, слишком большие для ягодных предприятий.

Т.Баштаник также отметил, что при экспорте на отдаленные рынки ягодные предприятия сталкиваются с логистическими сложностями.

"С Киева вообще не летают грузовые самолеты в ОАЭ и Сингапур. Максимальный размер паллеты – 80 см, За неделю в Эмираты максимально возможно экспортировать 7 тонн голубики, и это без температурного режима, поэтому о землянике и малине даже речь не идет. Так же Сингапур – туда даже прямых перелетов нет", – рассказал он.

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Кроме того, по мнению участников "Укрсадвинпрома", следует расширить перечень винодельческих областей Украины, в которых предприятия могут получать компенсации за саженцы винограда. В частности, ассоциация предлагает добавить в перечень западные области, где климат и кислотность грунта создают хорошие условия для производства белых вин. Также предлагается расширить перечень сортов винограда, которые входят в программу компенсации.

Предприятие "Украинская ягода" выращивает голубику, землянику, малину и черешню на площади 100 га. В 2018 году осуществило пробную поставку голубики в Сингапур, налаживает экспорт в Дубаи. "Укрсадвинпром" объединяет более 170 предприятий из разных регионов Украины.

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Ягоды, Сады, Адаптация, Министерство аграрной политики, ОО "Укрсадвинпром".
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