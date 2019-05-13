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Суд отклонил апелляцию НБУ по иску экс-акционеру ПриватБанка

Суд отклонил апелляцию НБУ по иску экс-акционеру ПриватБанка
21:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию.

Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd

Об этом говорится в сообщении НБУ на его сайте.

Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, на слова которого ссылается пресс-служба, НБУ не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы. При этом он отметил, что порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.

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"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы ", - сказал В.Григорчук.

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НБУ, ПриватБанк, Triantal Investments Ltd, Виктор Григорчук.
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