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Доходы компании Xiaomi увеличились на 27%

Доходы компании Xiaomi увеличились на 27%
21:42 Пн, 20 Май 2019 Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса: Xiaomi отчиталась о продажах и доходах за первый квартал этого года. Несмотря на падение спроса на смартфоны в Китае, показатели компании показывают рост.

Итак, за тот период Xiaomi продала 27,9 млн смартфонов по всему миру, а доход от продаж составил 3,9 млрд долларов, что на 16,2% больше, чем в прошлом году. Средняя цена проданных смартфонов поднялась на 30% в Китае и на 12% на международном рынке. Правда, в первом квартале прошлого года продажи смартфонов были чуть больше - на 1,8%.

Количество устройств Интернета вещей, подключенных к фирменной платформе Xiaomi, достигло 171 млн единиц (без учета смартфонов и ноутбуков). А это на 70% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Общий доход компании в первом квартале этого года составил 43,8 млрд юаней (около $6,3 млрд). Таким образом, за год компании удалось увеличить свои доходы на 27,2%.

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Прибыль выросла на 22,4% и достигла 303 млн долларов.

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Прибыль, Доходы, Компания, Xiaomi.
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