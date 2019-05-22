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В. Омелян: транспортные проблемы не исчезнут сами по себе

В. Омелян: транспортные проблемы не исчезнут сами по себе
12:01 Сегодня Телеграф Фото: mtu.gov.ua

Новости Бизнеса: В Министерстве инфраструктуры Украины встретились с иностранными партнерами с целью обсудить ключевые вопросы развития "Укрзализныци".

Встреча состоялась 20 мая, сообщается в ведомстве. Участие в обсуждении приняли представители Всемирного банка, дипломаты Посольства США в Украине, Казначейства США, а также Глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и представители Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры.

Во время встречи Министр ведомства подчеркнул, что вызовы, связанные с транспортной отраслью, не исчезнут сами собой. То же касается и логистики. Проблемы из данных отраслей обязывают находить рациональные и эффективные решения. "Независимо от политических обстоятельств, процессы, которым мы дали старт, успешно развиваются: дороги строятся, авиация, порты и речной транспорт демонстрируют развитие, а "Укрзализныця" требует реформ и инвестиций в инфраструктуру", - сказал во время встречи Владимир Омелян.

Также он добавил, что закон, который был разработан Министерством инфраструктуры, получил положительные отзывы иностранных партнеров. по мнению Главы ведомства, закон должны принять в Парламенте.

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Участники собраний также обсудили риски, связанные с внедрением частной тяги на железной дороге. Кроме этого поднимались вопросы о регулировании со стороны государства и возможности для бизнеса, которые открываются в рамках введения частной тяги.

В свою очередь представители Всемирного банка и дипломатии положительно отметили сотрудничество с Министерством инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию инфраструктуры.

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Все по теме:

США, Инвестиции, Всемирный банк, Укрзализныця, Инфраструктура, Посольство, Дипломаты, Министр, Партнеры, Владимир Омелян.
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