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СМИ: Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году

СМИ: Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году
19:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Facebook планирует выпустить свою криптовалюту к первому кварталу следующего года.

Валюту назвали "GlobalCoin" и сначала она будет доступна примерно в 12 странах. Пользователи смогут совершать платежи без использования банковского счета.

В прошлом месяце генеральный директор Facebook Марк Цукерберг встретился с управляющим Банка Англии Марком Карни. Они обсудили возможности и риски планируемой цифровой валюты.

В Индии, которая враждебно относится к виртуальным валютам, компании предстоит проделать больше всего работы. Facebook надеется, что GlobalCoin позволит индийским рабочим, которые находятся за границей, отправлять деньги своим семьям с помощью WhatsApp.

Компания ведет переговоры с Казначейством США и фирмами по переводу денег для обсуждения операционных и нормативных вопросов, связанных с криптовалютой.

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Facebook работает над тем, чтобы минимизировать сильные скачки цен в будущем. Хотя и без этого им придется сделать многое, чтобы пользователи доверяли GlobalCoin. Ведь не каждый человек станет менять свои деньги на цифровую валюту, если не будет уверен в ее стабильности.

Более подробную информацию компания расскажет этим летом.

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Facebook, Криптовалюта, Цифровая валюта, GlobalCoin.
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