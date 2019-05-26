Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Энергоатом отреагировал на "неуплату" в бюджет 1,76 миллиарда прибыли

Энергоатом отреагировал на "неуплату" в бюджет 1,76 миллиарда прибыли
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: НАЭК "Энергоатом" в I квартале 2019 года по результатам деятельности в 2018 году было начислено и уплачено в полном объеме 1 млрд 923,37 млн грн части чистой прибыли.

В пресс-службе компании сообщили, что "по результатам финансово-хозяйственной деятельности один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине – НАЭК "Энергоатом" - задекларировал часть чистой прибыли к уплате на сумму 1,76 млрд грн, однако бюджет эти средства до сих пор не получил".

"В I квартале 2019 года по результатам деятельности в 2018 году НАЭК "Энергоатом" было начислено и уплачено в полном объеме 1 млрд 923,37 млн грн части чистой прибыли. В финансовом плане Компании, утвержденном КМУ, во II квартале 2019 года предусмотрены 45 млн 759 тыс. грн, которые уплачены в полном объеме 21 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и в I и во II кварталах 2019 года "Энергоатом" неоднократно и безрезультатно обращался в НКРЭКУ относительно необходимости увеличения тарифа компании на сумму уплаты части чистой прибыли, поскольку на эти цели в тарифе компании на весь 2019 год предполагается всего 200 млн грн.

"Таким образом, с начала года НАЭК "Энергоатом" уплатил в целом 1 млрд 969,129 млн грн, что на 1 млрд 769,129 млн грн больше, чем утвердила в тарифе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - заявили в компании.

"Энергоатом" намерен ускорить работу над повышением мощности энергоблоков

В "Энергоатоме" напоминают, что за последние три года и первый квартал текущего года компанией в бюджет было уплачено без источника покрытия расходов в тарифе налог на прибыль и часть прибыли государственного унитарного предприятия в размере 2 млрд 641,1 млн грн (в тарифе компании предусмотрено 5,978 млрд грн; фактически оплачено – 8,619 млн грн). За десять лет дефицит средств на оплату этих налогов составляет 8,898 млрд грн.

В компании отмечают, что сам показатель чистой прибыли не связан с реальным поступлением средств. Наличие большой валовой прибыли в первом квартале связана со спецификой работы НАЭК "Энергоатом". На этот показатель влияют следующие факторы: в I квартале, который приходится на осенне-зимний период, происходит рост отпуска электроэнергии в сравнении с другими кварталами; осуществляется авансирование для поставки свежего ядерного топлива, согласно действующим контрактам, которое не учитывается в расходах; идет подготовка к годовой ремонтной кампании (осуществляется накопление запасных частей и оборудования) и др.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Штраф, Бюджет, Энергоатом, НКРЭКУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь