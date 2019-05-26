Энергоатом отреагировал на "неуплату" в бюджет 1,76 миллиарда прибыли

Новости Бизнеса: НАЭК "Энергоатом" в I квартале 2019 года по результатам деятельности в 2018 году было начислено и уплачено в полном объеме 1 млрд 923,37 млн грн части чистой прибыли.

В пресс-службе компании сообщили, что "по результатам финансово-хозяйственной деятельности один из крупнейших производителей электроэнергии в Украине – НАЭК "Энергоатом" - задекларировал часть чистой прибыли к уплате на сумму 1,76 млрд грн, однако бюджет эти средства до сих пор не получил".

"В I квартале 2019 года по результатам деятельности в 2018 году НАЭК "Энергоатом" было начислено и уплачено в полном объеме 1 млрд 923,37 млн грн части чистой прибыли. В финансовом плане Компании, утвержденном КМУ, во II квартале 2019 года предусмотрены 45 млн 759 тыс. грн, которые уплачены в полном объеме 21 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и в I и во II кварталах 2019 года "Энергоатом" неоднократно и безрезультатно обращался в НКРЭКУ относительно необходимости увеличения тарифа компании на сумму уплаты части чистой прибыли, поскольку на эти цели в тарифе компании на весь 2019 год предполагается всего 200 млн грн.

"Таким образом, с начала года НАЭК "Энергоатом" уплатил в целом 1 млрд 969,129 млн грн, что на 1 млрд 769,129 млн грн больше, чем утвердила в тарифе Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - заявили в компании.

В "Энергоатоме" напоминают, что за последние три года и первый квартал текущего года компанией в бюджет было уплачено без источника покрытия расходов в тарифе налог на прибыль и часть прибыли государственного унитарного предприятия в размере 2 млрд 641,1 млн грн (в тарифе компании предусмотрено 5,978 млрд грн; фактически оплачено – 8,619 млн грн). За десять лет дефицит средств на оплату этих налогов составляет 8,898 млрд грн.

В компании отмечают, что сам показатель чистой прибыли не связан с реальным поступлением средств. Наличие большой валовой прибыли в первом квартале связана со спецификой работы НАЭК "Энергоатом". На этот показатель влияют следующие факторы: в I квартале, который приходится на осенне-зимний период, происходит рост отпуска электроэнергии в сравнении с другими кварталами; осуществляется авансирование для поставки свежего ядерного топлива, согласно действующим контрактам, которое не учитывается в расходах; идет подготовка к годовой ремонтной кампании (осуществляется накопление запасных частей и оборудования) и др.