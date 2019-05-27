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"Спецтехноэкспорт" поставил деталей на $27 миллионов для модернизации Ан-32 ВВС Индии

"Спецтехноэкспорт" поставил деталей на $27 миллионов для модернизации Ан-32 ВВС Индии
17:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Спецтехноэкспорт" поставил партию продукции на 27 млн долларов в рамках контракта по модернизации самолетов Ан-32 для Минобороны Индии.

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в течение последних шести месяцев в рамках выполнения контракта по модернизации самолетов Ан-32 Министерства обороны Индии поставило очередную партию продукции стоимостью 27 млн долларов, сообщает пресс-служба предприятия.

"Сейчас готовятся очередные поставки продукции по контракту, которые выполняются ежемесячно. В общем, по договоренности сторон, условия контракта, который был подписан в 2009 году, будут полностью выполнены до сентября 2020 года. "Завод "410 ГА" в качестве поставщика основной номенклатуры продукции по этому контракту успешно выполняет все свои обязательства", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года "Спецтехноэкспорт" официально открыл свое второе зарубежное представительство в Индии.

Справка. "Спецтехноэкспорт" – государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основной сферой деятельности которого являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения. Предприятие привлекает в Украину передовые технологии и методы организации производства, реализуя совместные с иностранными партнерами проекты, способствует проведению научных исследований в сфере военных технологий.

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Все по теме:

Индия, Укроборонпром, Ан-32, Спецтехноэкспорт, ВВС Индии.
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