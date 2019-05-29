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Укрзализныця создает компанию по управлению вокзалами

Укрзализныця создает компанию по управлению вокзалами
12:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" создаст "Вокзальную компанию" по модели Deutsche Bahn.

В УЗ подготовили дорожную карту по созданию филиала "Вокзальная компания", которая должна начать работать до конца 2019 года. Об этом сообщает издание Магистраль.

"Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат", - заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский.

Саболевский напомнил, что отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 год составил 405 млн гривен

Он сообщил, что в УЗ планируют три этапа реорганизации.

Сначала в филиал будут переданы внеклассные вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания".

Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов. Всего на первом этапе произойдет передача 106 вокзалов.

После придет черед вокзалов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты, которых у УЗ почти 2,3 тыс. Они будут переданы на баланс предприятия.

Соответственно в структуре филиала будет имущество и персонал.

По словам Саболевского, при реорганизации УЗ решила следовать немецкой модели управления вокзалами (когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала).

Ее использовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, когда создала отдельную структуру - DB Station&Service.

На момент основания в 2001 году она имела в управлении почти 11 тыс. объектов, теперь же их всего 5,5 тыс.

"Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована. Интересный момент: в Германии железнодорожную станцию может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами cтановятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, однако иногда и обслуживают поезда. В странах Евросоюза отработан механизм выставления на продажу станций через аукционы", - отмечает Саболевский.

Всего с 1999 года, по словам Саболевского, на торгах в Германии было продано более 2,1 тыс. вокзалов. Причем часть - за символическую цену в 1 евро, при условии инвестирования в развитие.

Более того, по мнению Саболевского, далеко не каждый вокзал после реформы будет иметь начальника.

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"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса Киев-Пассажирский станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А, например, начальник вокзала Львов будет отвечать за объекты на пассажирских станциях Трускавец, Моршин, Самбор. Мы отработали четкую иерархию, в которой будет выделено 19 "якорных" вокзалов - по два-четыре на каждый региональный филиал", - рассказал Саболевский.

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Укрзализныця, Поезда, Вокзалы, Вокзальная компания.
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