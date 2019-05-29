Укрзализныця создает компанию по управлению вокзалами

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" создаст "Вокзальную компанию" по модели Deutsche Bahn.

В УЗ подготовили дорожную карту по созданию филиала "Вокзальная компания", которая должна начать работать до конца 2019 года. Об этом сообщает издание Магистраль.

"Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат", - заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский.

Саболевский напомнил, что отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 год составил 405 млн гривен

Он сообщил, что в УЗ планируют три этапа реорганизации.

Сначала в филиал будут переданы внеклассные вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания".

Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов. Всего на первом этапе произойдет передача 106 вокзалов.

После придет черед вокзалов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты, которых у УЗ почти 2,3 тыс. Они будут переданы на баланс предприятия.

Соответственно в структуре филиала будет имущество и персонал.

По словам Саболевского, при реорганизации УЗ решила следовать немецкой модели управления вокзалами (когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала).

Ее использовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, когда создала отдельную структуру - DB Station&Service.

На момент основания в 2001 году она имела в управлении почти 11 тыс. объектов, теперь же их всего 5,5 тыс.

"Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована. Интересный момент: в Германии железнодорожную станцию может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами cтановятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, однако иногда и обслуживают поезда. В странах Евросоюза отработан механизм выставления на продажу станций через аукционы", - отмечает Саболевский.

Всего с 1999 года, по словам Саболевского, на торгах в Германии было продано более 2,1 тыс. вокзалов. Причем часть - за символическую цену в 1 евро, при условии инвестирования в развитие.

Более того, по мнению Саболевского, далеко не каждый вокзал после реформы будет иметь начальника.

"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса Киев-Пассажирский станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А, например, начальник вокзала Львов будет отвечать за объекты на пассажирских станциях Трускавец, Моршин, Самбор. Мы отработали четкую иерархию, в которой будет выделено 19 "якорных" вокзалов - по два-четыре на каждый региональный филиал", - рассказал Саболевский.