Компания из РФ подала в суд на ликвидированный концерн "Антонов"

Новости Бизнеса: Российская компания подала в суд на государственный концерн "Антонов", который был ликвидирован в 2017 году.

Российская компания ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подала в суд на государственный авиастроительный концерн (ГАК) "Антонов", ликвидированный в 2017 году. Об этом сообщает Государственное предприятие (ГП) "Антонов" на своей странице в Facebook.

"Постановлением КМУ от 19.07.2017г. №546 решено ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" (код ЕГРПОУ 35082071) и создать комиссию по его ликвидации. Согласно сведениям, полученным из информационной системы "Мой арбитр"(Российская Федерация) 23.05.2019 г., ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно к ГАК "Антонов" (код ЕГРПОУ 35082071), а не к Государственному предприятию "Антонов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российская компания ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подала в суд на государственный авиастроительный концерн (ГАК) "Антонов". Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

ГП "Антонов" - украинский авиастроительный концерн, объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов.