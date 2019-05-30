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ФГИУ продолжает национализировать крупнейшего оператора фиксированной связи

ФГИУ продолжает национализировать крупнейшего оператора фиксированной связи
15:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Работа над возвращением "Укртелекома" в госсобственность пока не завершена.

Фонд государственного имущества Украины продолжает работать над возвращением в государственную собственность пакета акций ПАО "Укртелеком". Об этом руководитель ФГИУ Виталий Трубаров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В первом квартале 2019 года в государственную собственность возвращено 3 объекта незавершенного строительства. Также продолжается работа по возвращению в государственную собственность пакета акций ПАО "Укртелеком", - сообщил он.

Также он рассказал, что за все время приватизации и контроля за выполнением приватизационных условий в собственность государства накопительным итогом возвращено 375 объектов приватизации.

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"Делаем мы это исключительно из-за невыполнения условий договоров купли-продажи по решению судов. Так вот, с возвращенных 87 - пакеты акций, 61 - объект малой приватизации и 227 - объектов незавершенного строительства. С тех объектов, которые мы вернули повторно, уже продано 204 объектов, в том числе: 49 - пакетов акций; 32 - единых имущественных комплексов; 123 - объектов незавершенного строительства", - отметил Трубаров.

Общая сумма средств, полученных от продажи возвращенных государству объектов накопительным итогом, по его данным, составляет 116,743 млн грн.

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Акции, ФГИУ, Укртелеком, Виталий Трубаров.
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