Верховный суд снял арест с имущества "дочек" российских госбанков

Новости Бизнеса: Верховный суд отмечает, что должником за экспроприированное в Крыму имущество является Россия, а не ее банки.

Верховный суд Украины подтвердил законность решения Апелляционного суда Киева о снятии ареста с движимого и недвижимого имущества украинских дочерних структур российских государственных банков "Сбербанк", "Проминвестбанк" и "ВТБ Банк".

Соответствующие постановления Верховного суда опубликованы в Едином реестре судебных решений. Отмечается, что сначала Апелляционный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество данных банков во исполнение решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании компенсации с России в размере 130,5 миллиона долларов без учета процентов за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии.

Однако впоследствии решил отменить арест, признав, что должником является Россия в лице Министерства юстиции РФ, а не ее государственные банки, что и было подтверждено Верховным судом Украины.

Напоминаем, ранее Верховный суд признал законным решение Арбитражного суда в Гааге, разрешив арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за утрату активов в Крыму. С марта 2017 года по решению

Совета нацбезопасности и обороны в отношении дочерних структур российских государственных банков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.