На Запорожской АЭС завершен ремонт четвертого энергоблока

Новости Бизнеса: Плановый ремонт энергоблока №4 Запорожской АЭС завершен.

Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме Украины в субботу в 23.43 после окончания планового среднего ремонта.

"1 июня 2019 года в 23.43 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового среднего ремонта, который был начат 7 марта 2019 года", – сообщила пресс-служба АЭС.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков с суммарной нагрузкой 3 975 МВт.

На энергоблоке № 2 идут 81 сутки планового капитального ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – отмечается в сообщении.