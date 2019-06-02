Убытки Uber превысили миллиард долларов

Новости Бизнеса: Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в первом квартале 2019 года превысили один миллиард долларов.

Uber Technologies Inc отчиталась о квартальном убытке в 1 млрд долларов, поскольку компания тратит значительные средства на развитие бизнеса по доставке еды и грузоперевозок, в результате чего выручка увеличилась на 20%. Об этом пишет Рейтер.

Выручка в размере 3,1 млрд долларов соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал.

Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019-й "годом инвестиций".

Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль.

Квартальные расходы выросли на 35%, поскольку компания потратила значительные средства в преддверии IPO ранее в мае.

Uber сообщила, что число ежемесячно активных пользователей в мире выросло до 93 млн по сравнению с 91 млн в конце четвертого квартала.

Чистый убыток составил 1,01 млрд долларов, или 2,26 доллара на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, по сравнению с чистой прибылью в 3,75 млрд долларов, или 1,84 доллара на акцию, годом ранее, когда поддержку результатам оказала продажа активов компании Grab и Яндексу.