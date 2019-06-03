Скачать
Понедельник, 03.06.2019
В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями
В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями
Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу
Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке
Дженнифер Лоуренс засветила обручальное кольцо на светской вечеринке

В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями

В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями
04:55 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Бизнеса: Boeing обнаружил почти 150 дефектных деталей на своих самолетах.

Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компании Boeing обнаружила дефекты деталей на самолетах 737 NG и 737 MAX. Подчеркивается, что 148 некачественных деталей могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру.

Об этом пишет Reuters.

"Эти детали могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем нормативным требованиям прочности и долговечности.

Дефектные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета", - говорится в заявлении.

FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, они должны быть заменены в кратчайшие сроки.

Руководитель Boeing извинился перед родственниками погибших в авиакатастрофах

Как известно, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Boeing, Самолеты, 737 MAX, ФАА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
02 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
03 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
04 Ученые определили связь между IQ человека и музыкой, которую он слушает
05 Водитель Renault и полицейский на ВАЗе погибли в результате ДТП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
В ХДС/ХСС высказались за сохранение правящей коалиции Германии
В ХДС/ХСС высказались за сохранение правящей коалиции Германии
Эти советы помогут вам избавиться от переедания раз и навсегда
Эти советы помогут вам избавиться от переедания раз и навсегда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь