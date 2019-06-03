"Укртранснафта" не будет участвовать в переговорах в РФ по трубопроводу "Дружба"

Новости Бизнеса: Пресс-служба "Укртранснафта" заявила, что не будет принимать участие в переговорах по возобновлению поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в Москве по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе АО "Укртранснафта".

"Нет, мы не будем участвовать в этих переговорах. "Укртранснафта" является оператором южной ветки нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Украины и обеспечивает транзит российской нефти до границы с Венгрией и Словакией. А транспортировка нефти в Польшу осуществляется по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Беларуси", - сообщили в ответ на вопрос журналиста, будет ли принимать Украина участие в переговорах 3 июня в Москве относительно возобновления поставок нефти в Польшу.

Напомним, глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о запланированной встрече с российскими партнерами по восстановлению поставок нефти в Польшу.

Ранее сообщалось, что АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей. Концерн Белнефтехим вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу Гомельтранснефть Дружба нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".