Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
Ливерпуль провел парад в честь победы в Лиге чемпионов (Видео)
Ливерпуль провел парад в честь победы в Лиге чемпионов (Видео)
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

"Укртранснафта" не будет участвовать в переговорах в РФ по трубопроводу "Дружба"

"Укртранснафта" не будет участвовать в переговорах в РФ по трубопроводу "Дружба"
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Пресс-служба "Укртранснафта" заявила, что не будет принимать участие в переговорах по возобновлению поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

АО "Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в Москве по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе АО "Укртранснафта".

"Нет, мы не будем участвовать в этих переговорах. "Укртранснафта" является оператором южной ветки нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Украины и обеспечивает транзит российской нефти до границы с Венгрией и Словакией. А транспортировка нефти в Польшу осуществляется по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Беларуси", - сообщили в ответ на вопрос журналиста, будет ли принимать Украина участие в переговорах 3 июня в Москве относительно возобновления поставок нефти в Польшу.

Напомним, глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о запланированной встрече с российскими партнерами по восстановлению поставок нефти в Польшу.

Ранее сообщалось, что АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей. Концерн Белнефтехим вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу Гомельтранснефть Дружба нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Переговоры, РФ, Укртранснафта, Трубопровод Дружба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
02 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь