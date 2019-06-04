Иван Винник: "Укроборонпром" необходимо вернуть в подчинение Кабмина

Новости Бизнеса: ГК "Укроборонпром" необходимо вернуть в подчинение Кабинета Министров, утверждает председатель следственной комиссии ВРУ Иван Винник.

Сегодня, 4 июня, глава комиссии по вопросам расследования фактов хищений в ВСУ Иван Винник объяснил, почему оборонное предприятие необходимо вернуть в подчинение Кабмина.

Так, по словам председателя временной комиссии, в результате изменений, которые были внесены в законодательство в 2011 году, "Укроборонпром" был выведен с зоны влияния Кабинета Министров, и это повлекло значительный ущерб. С тех пор все решения по концерну принимались наблюдательным советом предприятия.

По мнению Винника, проведение аудита никак не отразиться на состоянии дел в "Укроборонпроме" и не улучшит ситуацию. Кабмин в любом случае не имеет возможности контролировать работу государственного предприятия.

"Устав "Укроборонпрома" нельзя изменить без представления наблюдательного совета концерна. Реорганизовать, включить, исключить предприятия концерна также невозможно без наблюдательного совета. Фактически наблюдательный совет стал владельцем и распорядителем государственного имущества в сфере обороны и безопасности", - заявил председатель комиссии.

Также он предложил частично рассекретить данные о госзаказе в оборонной отрасли, а именно обнародовать ценовую политику на оборонную продукцию.