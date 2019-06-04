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Иван Винник: "Укроборонпром" необходимо вернуть в подчинение Кабмина

Иван Винник: "Укроборонпром" необходимо вернуть в подчинение Кабмина
17:05 Сегодня Телеграф Фото: tavriya.ks.ua

Новости Бизнеса: ГК "Укроборонпром" необходимо вернуть в подчинение Кабинета Министров, утверждает председатель следственной комиссии ВРУ Иван Винник.

Сегодня, 4 июня, глава комиссии по вопросам расследования фактов хищений в ВСУ Иван Винник объяснил, почему оборонное предприятие необходимо вернуть в подчинение Кабмина.

Так, по словам председателя временной комиссии, в результате изменений, которые были внесены в законодательство в 2011 году, "Укроборонпром" был выведен с зоны влияния Кабинета Министров, и это повлекло значительный ущерб. С тех пор все решения по концерну принимались наблюдательным советом предприятия.

По мнению Винника, проведение аудита никак не отразиться на состоянии дел в "Укроборонпроме" и не улучшит ситуацию. Кабмин в любом случае не имеет возможности контролировать работу государственного предприятия.

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"Устав "Укроборонпрома" нельзя изменить без представления наблюдательного совета концерна. Реорганизовать, включить, исключить предприятия концерна также невозможно без наблюдательного совета. Фактически наблюдательный совет стал владельцем и распорядителем государственного имущества в сфере обороны и безопасности", - заявил председатель комиссии.

Также он предложил частично рассекретить данные о госзаказе в оборонной отрасли, а именно обнародовать ценовую политику на оборонную продукцию.

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Кабмин, Укроборонпром, Контроль, Госзаказ, Иван Винник, Гостайна, Подчинение.
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