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Минюст РФ: в Швейцарии обжалованы иски Украины по имуществу в Крыму

Минюст РФ: в Швейцарии обжалованы иски Украины по имуществу в Крыму
16:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний.

Россия обжаловала арбитражные решения по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других из-за имущества в Крыму, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений.

Как сообщалось, Россия 16 апреля заявила, что не признает законность решения международного арбитража, обязавшего выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере 44,4 миллиона долларов. 

Международный арбитражный суд (Женева) 16 апреля вынес решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала его компетенцию, обжаловав решение о наличие у него юрисдикции в Верховном суде Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ на основании упомянутого договора. При этом Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что "Укрнафта" является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории АР Крым – инвестициями.

 

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Украина, Крым, РФ, Укрнафта, Минюст РФ.
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