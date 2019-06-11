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В Минэкономразвития аннулировали лицензии трем туроператорам

В Минэкономразвития аннулировали лицензии трем туроператорам
10:22 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: С начала года в результате проверок три туроператора "потеряли" свои лицензии из-за нарушений, прописанных в лицензионных условиях.

В результате 14 плановых и внеплановых проверок по соблюдению лицензионных условий трех туроператоров лишили лицензий. Об этом сообщается на сайте Министерстве экономического развития.

Так, одна из организаций по предоставлению туристических услуг нарушила сроки передачи проездных документов своим клиентам. Это стало нарушением условий договора, подписанного между сторонами предоставления и получения услуг. Поэтому в Минэкономразвитии приняли решение аннулировать лицензию компании-нарушителю.

Ранее Министерство уже направляло распоряжение в адрес данной туристической организации, чтобы ее руководство устранило нарушения, которые были обнаружены в начале апреля этого года. Доказательств того, что была проделана работа по устранению проблем, предоставлено не было. Это и стало причиной лишения лицензии.

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Еще двум туроператорам аннулировали лицензию "в связи с отсутствием по месту производства туроператора".

Еще семь распоряжений было выдано компаниям, после проверок которых были обнаружены нарушения лицензионных условий. Как сообщается на сайте ведомства, главными нарушениями, которые удалось обнаружить в результате "ревизий", являются невыполнение кадровых требований к руководителям филиалов (стаж работы руководителя в отрасли туризма должен быть не менее трех лет), а также не предоставление отчетов и других видов документации в связи с изменением данных о деятельности туроператора.

Плановые проверки представителями Министерства проводятся согласно годового плана, а внеплановые осуществляются в результате заявлений от  физических и юридических лиц.

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Лицензия, Минэкономразвития, Туроператор, Нарушения, Аннулирование.
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