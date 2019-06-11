"Укрзализныця" за 2 года безвиза перевезла более 1,5 млн пассажиров

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" гибко реагирует на растущий спрос пассажирских перевозок в страны ЕС.

За два года действия безвиза "Укрзализныця" перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно.

Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Прямой пассажиропоток в сообщении Украина - ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс. "Укрзализныця" гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны. Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию», - отметил Кравцов.

Кроме того, по словам руководителя "Укрзализныци", ныне наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом. «Так, за 2016 год, до безвиза, были перевезены 62 тыс. пассажиров, за 2018 - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезены в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров», - сказал он.

В "Укрзализныце" напомнили, что в графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в сообщении Украина - страны ЕС

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