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"Укрзализныця" за 2 года безвиза перевезла более 1,5 млн пассажиров

"Укрзализныця" за 2 года безвиза перевезла более 1,5 млн пассажиров
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" гибко реагирует на растущий спрос пассажирских перевозок в страны ЕС.

За два года действия безвиза "Укрзализныця" перевезла почти 1,6 млн пассажиров в страны ЕС и обратно.

Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Прямой пассажиропоток в сообщении Украина - ЕС за два года действия безвиза составил 980 тыс. пассажиров, обратно - 615 тыс. "Укрзализныця" гибко реагирует на спрос и предлагает для заграничных поездок 21 пассажирский поезд и беспересадочные вагоны. Железнодорожным транспортом из Украины можно отправиться в Латвию, Литву, Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу, Словакию, Болгарию», - отметил Кравцов.

Кроме того, по словам руководителя "Укрзализныци", ныне наблюдается более чем десятикратный рост количества пассажиров, путешествующих в страны ЕС и обратно железнодорожным транспортом. «Так, за 2016 год, до безвиза, были перевезены 62 тыс. пассажиров, за 2018 - 821 тыс. пассажиров. С начала этого года уже перевезены в страны ЕС и обратно 374 тыс. пассажиров», - сказал он.

На этой неделе отправится в первый рейс поезд Мукачево - Кошице

В "Укрзализныце" напомнили, что в графике движения поездов на 2018/2019 год предусмотрено курсирование 21 пассажирского поезда в сообщении Украина - страны ЕС

- № 31/32 Киев - Рига один раз в четыре дня; 

- № 33/34 Будапешт - Мукачево ежедневно; 

- № 36/35 Одесса - Перемышль ежедневно;

- № 52/51 Львов - Вроцлав с беспересадочным вагоном Киев - Вроцлав ежедневно;

- № 67/68 Киев - Варшава ежедневно;

- № 90/89 Львов - Перемышль (в отдельные дни);

- № 381/380 Бухарест - Вадул Сирет ежедневно;

- № 1385/1384 Сучава - Вадул Сирет ежедневно;

- № 451/1003-1004/452 Минск - Варна (летом в отдельные дни);

- № 705/706 Киев - Перемышль ежедневно;

- № 715/716 Киев - Перемышль ежедневно;

- № 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево ежедневно;

- № 8860/8863 Чоп - Чиерна над Тисой ежедневно;

- № 8862/8861 Чоп - Кошице ежедневно;

- №№ 32510/32519, 32516/32513, 32520/32529, 32526/32523 и 32530/32539 Захонь - Чоп ежедневно; 

- № 32512/32521 Захонь - Мукачево ежедневно.

Беспересадочные вагоны:

  • Киев - Кошице в составе поездов № 81/8861-8862/108/30 ежедневно,
  • Киев - Вена в составе поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750 ежедневно,
  • Киев - Вроцлав в составе поездов № 749/51-52/750 ежедневно,
  • Киев - Бухарест в составе поездов № 117/959/381-380/960/118 один раз в неделю,
  • Киев - Варна в составе поездов № 49/451/1003-1004/452/50 летом в дни курсирования поезда № 451/1003-1004/452 Минск - Варна.
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Украина, ЕС, Укрзализныця, Железная дорога, УЗ, Евгений Кравцов.
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