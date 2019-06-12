Укравтодор: Есть четыре варианта объездной дороги Борисполя

Новости Бизнеса: В Укравтодоре выбирают лучший из четырех вариантов объездной дороги Борисполя.

Самый длинный путь среди предложенных составляет 26 км, самый короткий - 18. Два южных и два северных варианта дорог в объезд Борисполя позволят разгрузить город. Об этом сообщается на сайте Госагентства автомобильных дорог Украины.

Выбор варианта автомагистрали осуществляется по таким критериям, как экономические, социальные и экологические факторы. Как только в Укравтодоре определяться с решением, консалтинговая компания сможет приступить к разработке технико-экономическое обоснование.

В ведомстве подчеркивают, что ТЭО будет разрабатываться за счет кредита Всемирного банка. В условиях контракта данная документация должна быть готова уже в декабре этого года.

"Новая дорога будет иметь 1а категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/час", - сообщают на сайте Госагентства. Объездная дорога предусматривает проезд транспорта по трассе М-03, также со стороны Киева по направлению Борисполь-Запорожье-Мариуполь и трассе Т-10-18.

Таким образом, благодаря будущему проекту объездной город Борисполь можно будет разгрузить от транспортного потока, улучшить экологическую ситуацию и обеспечить порядок и безопасность на дорогах. Соответственно, качество жителей города улучшится.