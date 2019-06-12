Абромавичуса назначили членом в наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса: Бывший министр экономического развития Айварас Абромавичус назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Абромавичус членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ №402/2019 от 12 июня размещен на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» (по согласованию)", - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Абромавичус в 2014-2016 годах занимал должность министра экономического развития и торговли Украины. Во время президентской избирательной кампании 2019 года был советником Владимира Зеленского.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 22 мая, заявил, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект относительно прозрачной работы Укроборонпрома. Правительство выделит на возвратной основе 32 млн грн для Укроборонпрома на проведение глубокого финансового аудита своей деятельности.