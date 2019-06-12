"Железная пятилетка": Правительство утвердило программу развития "Укрзализныци"

Новости Бизнеса: В Правительстве утвердили Стратегию развития "Укрзализныци", охватывающую 2019-2023 года.

Сегодня, 12 июня, на заседании Кабмина члены Правительства поддержали программу развития акционерного общества на ближайшие пять лет. Об этом поспешил рассказать Министр инфраструктуры Владимир Омелян. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в соцсети.

Так, по словам чиновника, что благодаря принятой Стратегии появился конкретный вектор развития. Сам Владимир Омелян надеется наладить сотрудничество с инвесторами, а именно подписать контракт на производство электровозов в Украине, а также пассажирских поездов, трамваев, троллейбусов. "Нельзя бесконечно перекрашивать старое. Надо, наконец, перейти к созданию нового", - написал Министр инфраструктуры.

Главным вызовом в рамках Стратегии, как сообщил Омелян, является запуск частной тяги на грузовых и пассажирских перевозках. А "двигателем" развития железной дороги станет конкурентная среда, позволяющая защищать и поддерживать интересы клиентов, а не чиновников. Это позволит предоставить новое качество услуг. "Постепенно трансформируем видение государственными активами", - добавил чиновник.

Приоритетным направлением в рамках программы станет логистика. Контейнерные перевозки, развитие транзита, улучшение качества обслуживания клиентов "Укрзализныци" - неотъемлемая часть Стратегии, считает Омелян.

Из-за роста товарообмена положительную динамику по логистике показали порты. Поэтому железнодорожная компания просто обязана успевать включаться в процесс. ""Укрзализныця" должна успевать за этим процессом - это как минимум, а в нормальных условиях - генерировать добавленную стоимость национальной экономике", - написал Министр.