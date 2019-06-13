"Перезагрузка" в "ПриватБанке": Cбоя в работе системы не было

Новости Бизнеса: В "ПриватБанке" рассказали, почему сервисы системы временно дали сбой, и предупредили, что на самом деле это была вынужденная перезагрузка.

В крупнейшем финансовом учреждении рассказали, с чем связаны "перебои" в работе их системы вчера, 12 июня. Так, по версии представителей "ПриватБанка", никакого глобального сбоя в работе сервисов не было.

"В связи с технологической необходимостью банком вчера около 17:00 была проведена кратковременная перезагрузка процессинга", - объяснили в пресс-службе банка.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на представителей "ПриватБанка", после проведенных технических работ оборудование финучреждения работает в штатном режиме. Никаких проблем зафиксировано не было.

Версии о глобальном сбое в банковской системе появились в СМИ после того, как начали замечать проблемы с банкоматами и терминалами. Сервис "Приват24" также "плавал". В пресс-службе финансового учреждения данные инциденты назвали "кратковременной паузой", связанной с необходимостью перезагрузки.