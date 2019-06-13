"Укрзализныця" запустила летний вагон Киев - Варна за 100 евро

Новости Бизнеса: Из Киева в болгарскую Варну в летний период будет курсировать специальный купейный вагон.

Украинский железнодорожный оператор пассажирских перевозок «Укрзализныця» запускает дополнительный купейный вагон, курсирующий в составе белорусского поезда №451\452 Минск Варна по направлению на болгарские курорты Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно заявлению «Укрзализныци», время в пути будет насчитывать 38 часов, что является показателем аналогичным с временем путешествия на автобусе, однако железными дорогами путешествовать значительно комфортнее. Билет в дополнительный купейный вагон будет стоить 100 евро.

Отправка вагона будет осуществляться в 20:12 со станции «Киев-Пассажирский» 10, 15, 22 и 27 июня, 4,9, 16, 21, 28 июля, 2, 14, 21, 26 августа, 2 и 7 сентября и будет прибывать через сутки в 10:20.

Из болгарской Варны в 19:05 поезд будет курсировать 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 21, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября и будет прибывать через сутки в 7:30.

Отмечается, что этот поезд будет осуществлять остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, во Львове, в Ивано-Франковске, Черновцах и других городах.

В компании добавили, что Киев - Варна очень популярный в летнее время маршрут, билеты на поезда по которому обычно раскупаются заблаговременно. В связи с увеличением спроса, "Укрзализныця" начала более активно развивать пассажирские перевозки по нему.