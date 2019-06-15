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В "Укрзализныце" придумали, как бороться со "складами на рельсах"

В "Укрзализныце" придумали, как бороться со "складами на рельсах"
15:51 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" придумала новый способ увеличить заработок на вагонах.

В "Укрзализныце" планируют ввести новую методику определения платы за пользование своими вагонами. Считают, что это отобьет желание предпринимателей "превращать грузовые вагоны в склады на колесах", сообщает ЦТС. 

Парадокс состоит в том, что создавать "склады на рельсах" предпринимателей искушает посуточная цена хранения товара в вагонах. Сейчас она составляет 88 грн, а, например, на элеваторе за эту услугу придется отдать 120 грн, рассказывает директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев. Таким образом компания недополучает финансовую выгоду от заполненных вагонов, которые можно было бы использовать для других операций.

Исходя именно из таких соображений, правление компании приняло 26 апреля решение об утверждении порядка определения платы за пользование собственными вагонами во время выполнения грузовых операций.

Более детально суть изменений директор по развитию компании объяснил на своей странице в Facebook.

"Плата за пользование собственными вагонами перевозчика при выполнении грузовых операций состоит из 2 частей: во-первых, за использование вагонов при выполнении грузовых операций и, во-вторых, за перенос срока следующей грузовой операции. Мы сделали и предлагаем рынку справедливый продукт, который дает возможность наиболее ответственным избежать платы вообще. До 6 часов включительно оплату взымать не будем. До этого взималась с 0,5 часа. Кроме того, прогрессивная часть платы теперь будет браться с 49-го часа, а ранее уже с 22-го часа клиент должен платить", – пояснял Рязанцев.

Кабмин опубликовал решение по новому составу "Укрзализныци"

Отмечается также, что бизнес настроен по отношению к таким мерам жестко и считает, что это не более чем попытка стрясти с них больше денег.

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Укрзализныця, Грузовые вагоны, Андрей Рязанцев.
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