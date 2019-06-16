Санкции США повлекут Broadcom к большим убыткам

Новости Бизнеса: Компания Broadcom, один из ведущих производителей чипов, отчиталась о результатах второго квартала. И прогнозы неутешительны.

По словам представителей Broadcom, ожидается, что компания понесет убытки из-за санкций США и прекращения сотрудничества с Huawei, которая является ее крупным клиентом.

Если раньше Broadcom рассчитывала получить в этом году $22,5 миллиардов, то теперь прогнозы пришлось снизить на $2 миллиарда. Именно в такую цифру компания оценила прямые и косвенные потери.

Кроме того, за последний квартал чистая прибыль Broadcom упала на 81% - до $691 миллиона. Основная причина - торговая война между США и Китаем.

"Сейчас мы наблюдаем общее замедление в условиях спроса, которое, по нашему мнению, обусловлено сохраняющейся геополитической неопределенностью, а также влиянием ограничений на экспорт для одного из наших крупнейших клиентов, - сказал Хок Тан, генеральный директор Broadcom. - В результате наши клиенты активно снижают уровень своих запасов, и мы придерживаемся консервативной позиции до конца года".

К слову, сама компания до недавнего времени была в юрисдикции Сингапура и могла бы вообще не подчиняться запретам США. Но в прошлом году, по настоянию президента Америки Дональда Трампа, штаб-квартиру были вынуждены перенести в Штаты.

После опубликования обновленных прогнозов акции Broadcom рухнули почти на 9% и сама компания потеряла $9 миллиардов рыночной стоимости.

Также акции падают и у других компаний, в числе которых Qualcomm, Apple, Applied Materials, Intel, Advanced Micro Devices и Xilinx.