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Qualcomm и Intel пытаются добиться смягчения запрета на сотрудничество с Huawei

Qualcomm и Intel пытаются добиться смягчения запрета на сотрудничество с Huawei
17:38 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса: На фоне отчета Broadcom о потере прибыли из-за запретов США американские компании просят ослабить санкции, а Huawei готовится к падению продаж.

Reuters ссылаясь на собственные источники, пишет, что за отмену санкций выступают производители микросхем, включая Intel, Qualcomm и Xilinx Inc. Дело в том, что Huawei - их крупный клиент, и от потери такого компаньона компании понесут большие убытки. Сообщается, что в прошлом году Huawei потратила на комплектующие около $70 млрд, и 11 из них достались американским компаниям Qualcomm, Intel и Micron Technology.

По некоторым данным, руководители Intel и Xilinx встречались c представителями Министерства торговли США и обсуждали отмену или ослабление санкций. Для этого производители используют собственные рычаги давления.

В ассоциации производителей полупроводников "The Semiconductor Industry Association (SIA)" уверяют что их технологии и их использование не угрожает национальной безопасности, поэтому и запрет на них распространяться не должен.

При этом Huawei отрицает свою причастность к этим переговорам и подчеркивает: "Они делают это по доброй воле, потому что Huawei - один из крупнейших их заказчиков". С этим и не поспоришь.

Санкции США повлекут Broadcom к большим убыткам

В прошлом году Huawei удалось продать 206 миллионов смартфонов. Еще недавно компания целилась на показатель в 250 миллионов и планировала стать лидером рынка, но из-за санкций США прогнозы пришлось пересмотреть. Компания готовится к падению продаж на международном рынке: по данным аналитиков, стоит ожидать на 40–60 миллионов отгруженных устройств меньше.

Правда, в Китае Huawei, наоборот, укрепляет свои позиции. Авторитетный аналитик компании TF Internatioinal Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) прогнозирует рост доли смартфонов Huawei на рынке Китая по меньшей мере до 45%, по сравнению с предыдущим показателем в 30–35%.

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США, Санкции, Intel, Убытки, Qualcomm, Huawei.
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