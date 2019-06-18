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Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере

Украина и ОАЭ будут сотрудничать в авиационной сфере
20:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Украина и ОАЭ договорились о совместных авиапроектах.

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о реализации ряда совместных проектов в авиационной сфере.

Об этом проинформировал генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин, комментируя встречу с заместителем министра обороны ОАЭ Абдуллой Аль Хашми в рамках 53-го салона Paris Air Show 2019 в Ле Бурже, сообщается на сайте Укроборонпрома.

"Качество самолетов марки "Антонов" общепризнано. Они пользуются стабильным спросом на рынке. Это подтверждено рядом переговоров в рамках "Paris Air Show 2019". Сейчас наиболее перспективный рынок для нас – страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Украинские самолеты, которые способны работать в экстремальных климатических условиях, полностью соответствуют потребностям военных и спасателей. Поэтому ожидаем, что в ближайшее время продукция "Антонова" займет весомую часть рынка в этих регионах", - сказал Букин.

В этом году Airbus поставит еще пять вертолетов для нужд МВД Украины

По его словам, стороны обсудили максимально широкий спектр сотрудничества, в частности относительно логистического обеспечения нужд Сухопутных войск ОАЭ.

Он сообщил, что одним из перспективных обсуждаемых проектов является налаживание совместного производства беспилотных летательных аппаратов на основе разработок ГП "Антонов".

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ОАЭ, Укроборонпром, Павел Букин, Paris Air Show 2019.
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