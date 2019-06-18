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Вторник, 18.06.2019
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Facebook официально представила собственную криптовалюту

Facebook официально представила собственную криптовалюту
20:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Компания Facebook наконец официально анонсировала собственную криптовалюту — Libra на базе блокчейн-платформы Libra Blockchain.

Это международная валюта, которая будет доступна всем желающим - не только пользователям Facebook. С помощью нее можно будет оплатить покупки, проезд в общественном транспорте и отправить деньги прямо в мессенджере. Для этого необходим лишь самый обычный смартфон с Android.

Криптокошелек будет интегрирован в Messenger и WhatsApp, а также будет доступен в виде отдельного приложения для iOS и Android.

"Мы хотим, чтобы обращаться с деньгами было так же просто и недорого, как отправлять SMS. И неважно, где вы живете, чем занимаетесь или сколько зарабатываете", - подчеркивают авторы проекта.

Заниматься криптовалютой будет новоиспеченная компания Calibra. Руководит ней бывший президент PayPal и вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус, а кресло вице-президента по продукту занял бывший руководитель по продуктам в Twitter и Instagram Кевин Вейль (Kevin Weil).

В отличие от других криптовалют, Libra будет стабильной и надежной. А все благодаря финансовой поддержке в виде специального резерва Libra Reserve. Его будут наполнять с помощью взносов инвесторов, а это сразу по $10 млн с каждого для получения доступа к сети и управления собственным узлом.

Facebook увеличит расходы компании, чтобы восстановить доверие пользователей

Все инвесторы войдут в Libra Association - автономную некоммерческую организацию, которая займется управлением и развитием валюты. Штаб-квартира - в Женеве (Швейцария).

Сейчас в ассоциации уже 29 партнеров, в числе которых Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay и другие. Всего планируют увеличить их число до 100 партнеров, поэтому Libra Reserve увеличится до $1 млрд.

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Facebook, Криптовалюта, Libra.
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