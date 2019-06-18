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Первый день авиасалона Ле Бурже: "Boeing" не получил ни одного заказа

Первый день авиасалона Ле Бурже: "Boeing" не получил ни одного заказа
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В первый день международного авиасалона в Ле Бурже во Франции корпорация "Boeing" не получила ни одного заказа.

Корпорация "Boeing" в первый день международного авиасалона в Ле Бурже во Франции (Paris Air Show 2019 Le Bourget) не получила ни одного нового заказа на свои самолеты. Одной из причин этого стало недавнее падения двух 737 MAX (у берегов Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019 года).

"В первый день шоу "Boeing" не объявил о каком-либо новом заказе ни на один из своих самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в то же время конкурент "Boeing" - "Airbus" подписал контракты на поставку 123 самолетов.

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Руководитель "Boeing" Деннис Мюленбург заявил, что главной задачей авиаконцерна сейчас является восстановление репутации после падения двух самолетов 737 MAX, а также возобновление полетов этой модели.

"Мы вернемся в небо, когда это станет безопасно - сейчас это самое важное для нас", - подчеркнул он.

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Франция, Boeing, Авиакомпания, Ле-Бурже.
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