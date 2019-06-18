Украина и Франция планируют совместное производство патрульных катеров

Новости Украины: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Украина и Франция готовы совместно производить патрульные катера для Госпогранслужбы Украины.

Украина и Франция планируют совместно производить патрульные катера для украинских пограничников.

Ожидается, что военнослужащие Государственной пограничной службы Украины будут использовать их для мониторинга границы и специальных операций. Об этом сегодня, 18 июня, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С Министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников", - сказал Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что сейчас в Украине отсутствует производство алюминиевых кораблей: "Легкие и маневренные эти катера будут использоваться пограничниками для мониторинга границы и проведения спецопераций", - сказал Арсен Аваков.