Какие области получили самый качественный газ: статистика "Укртрансгаза"

Новости Бизнеса: Согласно мониторингу "Укртрансгаза", качество газа по Украине в мае было на 8,5% выше госстандарта.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в мае 2019 года, на 8,5% выше нормативного показателя 7600 ккал за куб. м газа и составила 8234 ккал за куб. м, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз».

Согласно данным компании, жители Ивано-Франковской области получили самый высококалорийный газ – 8373 Ккал за куб. м, далее следует Донецкая область – 8368 Ккал и Полтавская область – 8284 Ккал.

При этом самая низкая теплота сгорания газа, но по-прежнему выше нормы, отмечалась во Львовской области – 8122 Ккал за куб. м., Луганской – 8156 Ккал за куб. м. и Волынской – 8204 Ккал за куб. м.

Таким образом, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в мае 2019 года, составляет 8234 Ккал за куб. м, при норме стандарта 7600 ккал.

По информации компании, выводы о качестве газа для украинских потребителей формируются на основе анализов всех физико-химических показателей за май 2019 года по системе магистральных газопроводов АО «Укртрансгаз».

«Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании поясняет, что «Укртрансгаз» осуществляет только транспортировку природного газа, входит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.