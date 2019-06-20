Скачать
Четверг, 20.06.2019
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Стало известно, сколько недополучил общий фонд госбюджета Украины
Зеленский подписал первый закон на посту главы государства (Видео)
Зеленский подписал первый закон
Зинченко официально продлил контракт с Манчестер Сити
Зинченко официально продлил контракт с Манчестер Сити
Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения
Певица Джессика Симпсон показала первые результаты похудения

"Укртрансгаз" готов поддержать Молдову в трудностях с "Газпромом"

"Укртрансгаз" готов поддержать Молдову в трудностях с "Газпромом"
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: "Укртрансгаз" предложил Молдове использовать украинскую ГТС и хранилища газа, чтобы не зависеть от российского "Газпрома".

Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» предложил Молдове использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища (ПХГ) Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с новым контрактом «Молдовагаза» и российского «Газпрома» с 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Украина со своей стороны готова поддержать Молдову - мы уже направили соответствующее официальное письмо. Это интересная перспектива и для нас. Мощности украинской ГТС позволяют молдавским компаниям закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа», - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что также Молдова может закачать в украинские ПХГ собственный страховой запас газа на зиму - мощность соединений между Молдовой и Украиной достаточная для доставки газа из хранилищ потребителям в холодные месяцы. Единственное, что необходимо - подписать соглашение между операторами ГТС двух стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами.

В НАК сообщили, что в этом году заканчивается срок действия контрактов не только между «Нафтогазом» и «Газпромом», но и между «Молдовагазом» и российским монополистом.

«План Молдовы состоял в том, чтобы диверсифицировать закупки за счет интерконнектора с Румынией, но его строительство затянулось. Сейчас наш сосед входит в переговоры с «Газпромом» на слабых позициях. Учитывая это и непростую политическую ситуацию в Молдове, россияне уже потирают руки», - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Молдова, ГТС, Укртрансгаз, Молдовагаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
05 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука
Вместо АП будет создан Офис Президента
Вместо АП будет создан Офис Президента
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Опять депрессия: Селена Гомес удалила приложение Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь