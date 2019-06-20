"Укртрансгаз" готов поддержать Молдову в трудностях с "Газпромом"

Новости Бизнеса: "Укртрансгаз" предложил Молдове использовать украинскую ГТС и хранилища газа, чтобы не зависеть от российского "Газпрома".

Оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» предложил Молдове использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища (ПХГ) Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с новым контрактом «Молдовагаза» и российского «Газпрома» с 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Украина со своей стороны готова поддержать Молдову - мы уже направили соответствующее официальное письмо. Это интересная перспектива и для нас. Мощности украинской ГТС позволяют молдавским компаниям закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа», - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что также Молдова может закачать в украинские ПХГ собственный страховой запас газа на зиму - мощность соединений между Молдовой и Украиной достаточная для доставки газа из хранилищ потребителям в холодные месяцы. Единственное, что необходимо - подписать соглашение между операторами ГТС двух стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами.

В НАК сообщили, что в этом году заканчивается срок действия контрактов не только между «Нафтогазом» и «Газпромом», но и между «Молдовагазом» и российским монополистом.

«План Молдовы состоял в том, чтобы диверсифицировать закупки за счет интерконнектора с Румынией, но его строительство затянулось. Сейчас наш сосед входит в переговоры с «Газпромом» на слабых позициях. Учитывая это и непростую политическую ситуацию в Молдове, россияне уже потирают руки», - сказано в сообщении.