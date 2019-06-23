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Свыше 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing

Свыше 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Коллективный иск к компании Boeing подписали более 400 пилотов, они требуют компенсации за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max.

Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max. Об этом сообщает ABC.

"Более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против американского производителя самолетов Boeing, требуя миллионной компенсации за то, что они называют беспрецедентным сокрытием недостатков последней модели популярного реактивного самолета, 737 MAX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый групповой иск в суд, который подали пилоты, работавшие на самолетах серии 737 MAX, утверждая, что действия компании Boeing заставили их страдать от экономических потерь и психологической травмы из-за приостановки полетов реактивного самолета указанной модели.

В судебных документах, которые видели корреспонденты АВС, утверждается, что компания Boeing "занималась беспрецедентным сокрытием известных недостатков ПО самолетов, что привело к авариям двух самолетов модели 737 MAX и дальнейшему запрету полетов всех самолетов этой модели во всем мире".

Boeing еще до трагедий хотел исправить ошибку в 737 Max

Пилоты утверждают, что они страдают и будут продолжать страдать от значительных потерь в заработной плате и от другого экономического и неэкономического ущерба в результате глобального запрета полетов самолетов. Иск будет рассмотрен в суде города Чикаго, дата слушания назначена на 21 октября 2019 года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. А в марте 2019 года в результате катастрофы самолета Boeing 737 Max в Эфиопии погибли 157 человек. После этих инцидентов почти все страны ввели запрет на полеты Boeing в своем воздушном пространстве.

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Компенсация, Недостатки, Пилоты, Программное обеспечение, Компания Boeing, Коллективный иск, Сокрытие, Самолеты 737 Max.
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