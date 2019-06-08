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Boeing еще до трагедий хотел исправить ошибку в 737 Max

Boeing еще до трагедий хотел исправить ошибку в 737 Max
10:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Ошибка в системе самолета Boeing 737 Max планировалось исправить до 2020 года.

В авиационном концерне Boeing планировали исправить неработающую систему оповещения пилотов о неисправностях на самолетах 737 Max в 2020 году, и ускорились только после первого из двух смертельных аварий с участием самолетов этой модели.

Об этом сообщает АР.

"Компания (Boeing - ред.) признала, что первоначально планировала установить сигнальную лампу в кабине в 2020 году", - говорится в сообщении.

Произошло это после того, как американские представители Питер ДеФацио и Рик Ларсен написали Boeing и Федеральному авиационному управлению с вопросом, почему компании потребовалось более года, чтобы сообщить агентству по безопасности и авиакомпаниям, что система оповещения пилотов о неисправностях на самолетах Max не работает.

В Boeing признались, что собирались исправить неработающую систему в 2020 году, когда на рынке должна была появиться новая модель самолета.

В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями

"Мы потерпели неудачу в реализации AoA Disagree alert (датчик неисправности, - ред.) и предпринимаем шаги для решения этих проблем, чтобы они не повторились", - заявил пресс-секретарь компании Гордон Джондро.

Он также добавил, что перед возвращением в эксплуатацию 737 Max и на новых лайнерах компании будет установлено стандартное оборудование.

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США, Boeing, Самолет, 737 MAX.
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