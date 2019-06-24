Скачать
Понедельник, 24.06.2019
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
В АПУ задумались о сокращении количества министерств
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: каких категорий коснется повышение
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Динамо переподписало Булецу и отправило в СК Днепр-1
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World
Баритон из Украины выиграл на конкурсе BBC Cardiff Singer of World

Имущество "УЗ" будут сдавать в аренду через Прозорро

Имущество "УЗ" будут сдавать в аренду через Прозорро
17:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" будут выставлять в аренду имущество компании, используя площадку продаж Прозорро.

Руководитель ведомства Евгений Кравцов сообщил на своей странице в соцсети, что отныне имуществом "УЗ" сможет пользоваться каждый. кто захочет открыть на территории станции либо вокзала кофейню либо поставить банкомат.

Чтобы получить такую возможность, необходимо зайти на сайт Прозорро, где будут выставлены лоты компании, и выбрать подходящий вариант. Сам глава железнодорожного ведомства отмечает широкий выбор для предпринимателей.

"Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения по всей Украине, как в крупных городах, так и на маленьких станциях", - написал в публикации Кравцов.

На Южно-Украинской АЭС подключили энергоблок

Также он отмечает, что большие лоты будут публиковаться отдельно. И добавляет, что теперь не будет никаких "серых" схем в решении вопросов об аренде имущества вокзалов. "Только цивилизованная и прозрачная аренда", - подчеркнул руководитель "УЗ".

Пользователи, в свою очередь, скептически отнеслись к данной инициативе, хоть были и те, которые поддержали идею и пожелали удачи в реализации задуманного.

Ранее сообщалось, что на повышение зарплаты сотрудникам ведомства было выделено почти полтора миллиарда гривен. При этом выплаты на прежнем уровне останутся у менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, УЗ, Евгений Кравцов, ProZorro, Аренда помещений.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
03 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
04 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто &quot;за&quot;, а кто &quot;против&quot;
Возвращение РФ в ПАСЕ: кто "за", а кто "против"
У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
Месяц работы Зеленского: все достижения в видео
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)
Что мы искали на прошлой неделе в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь