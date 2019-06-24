Имущество "УЗ" будут сдавать в аренду через Прозорро

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" будут выставлять в аренду имущество компании, используя площадку продаж Прозорро.

Руководитель ведомства Евгений Кравцов сообщил на своей странице в соцсети, что отныне имуществом "УЗ" сможет пользоваться каждый. кто захочет открыть на территории станции либо вокзала кофейню либо поставить банкомат.

Чтобы получить такую возможность, необходимо зайти на сайт Прозорро, где будут выставлены лоты компании, и выбрать подходящий вариант. Сам глава железнодорожного ведомства отмечает широкий выбор для предпринимателей.

"Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения по всей Украине, как в крупных городах, так и на маленьких станциях", - написал в публикации Кравцов.

Также он отмечает, что большие лоты будут публиковаться отдельно. И добавляет, что теперь не будет никаких "серых" схем в решении вопросов об аренде имущества вокзалов. "Только цивилизованная и прозрачная аренда", - подчеркнул руководитель "УЗ".

Пользователи, в свою очередь, скептически отнеслись к данной инициативе, хоть были и те, которые поддержали идею и пожелали удачи в реализации задуманного.

Ранее сообщалось, что на повышение зарплаты сотрудникам ведомства было выделено почти полтора миллиарда гривен. При этом выплаты на прежнем уровне останутся у менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей.