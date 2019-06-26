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Facebook будет более тщательно проверять политическую рекламу в Украине

Facebook будет более тщательно проверять политическую рекламу в Украине
06:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса: Facebook взялась за политическую рекламу в Украине.

Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется. Как сообщает пресс-служба соцсети во вторник, 25 июня, начиная с этого дня объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, "систематически подвергаться проверке" — как автоматически, так и вручную. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев. Сейчас в реестр соцсети уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введения каких-либо новых административных норм".

Требования к публикации политической рекламы включают, в частности, указание на полное имя лица или название организации, ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно в самой рекламе.

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Кроме того, более подробная информация об объявлении — например, статистика просмотров — будет сохраняться в течение семи лет в специальном архиве Ad Library. Facebook утверждает, что стремится к прозрачности данных о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием на выборы в разных странах мира".

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Все по теме:

Украина, Facebook, Канада, Аргентина, Сингапур, Парламентские выборы, Политическая реклама.
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