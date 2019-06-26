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В "Укрзализныце" установят рыночные цены на пассперевозки

В "Укрзализныце" установят рыночные цены на пассперевозки
11:48 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Бизнеса: На предприятии планируют исправить тарифную политику и поставить цены на пассажирские перевозки на уровне рынка.

В акционерном обществе "Укрзализныця" решили привести в порядок тарифную политику. Об этом говориться в тексте проспекта эмиссии еврооблигаций, сообщают в Интерфакс-Украина.

"Одной из целей Программы реформ является корректировка тарифной политики таким образом, чтобы цены на пассажирские перевозки основывались на уровне спроса и предложения на рынке", - сказано в сообщении.

Нововведения в ценовой политики пассажирских перевозок уже были внедрены для бизнес-класса "Интерсити+". Также в "УЗ" решили привлечь и частные компании к сектору железнодорожных перевозок. С соответствующим законопроектом уже обратились в Правительство.

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Вместе с этим в компании предполагают, что такая инициатива может иметь обратный характер, отправив процесс дерегуляции рынка в зону рисков. Также в ведомстве сообщают, что на сегодняшний день большинство договоров о финансовом лизинге охватывает временной промежуток в семь лет.

В перспективе в "УЗ" надеяться, что количество частных компаний-партнеров, владеющих пассажирскими вагонами, увеличиться.

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Укрзализныця, Тарифы, Пассажирские перевозки, УЗ, Тарифная политика.
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